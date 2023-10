Lecce | Strefezza | 'Pensiamo solo alla salvezza | Krstovic attaccante nato'

Segui con noi il live di Lecce-Napoli , sfida valida per la settima giornata di Serie A. In palio punti fondamentali per entrambe le compagini. E’ ...

Alle 20.45 di oggi andrà in scena il match tra Lecce e Sassuolo, valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A Alle 20.45 di oggi andrà ...

Due sono i punti a dividere Lecce e Sassuolo, avversarie questa sera al Via del Mare dopo una settima giornata avara di gioie per entrambe le...

Commenta per primo Gabriel, ala del, ha parlato a Sky dopo il pari col Sassuolo: 'Abbiamo fatto una grande partita, creando tante occasioni. Dobbiamo essere più cattivi a partire da me, ma mi è piaciuto l'...Commenta per primo- Sassuolo 1 - 1 Falcone 6: rigore a parte, è poco impegnato. Gendrey 6: qualche scorribanda ...5: spreca le poche occasioni avute da sfruttare con maggiore lucidità)...

LECCE, STREFEZZA: "KRSTOVIC CENTRAVANTI NATO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Le probabili formazioni di Lecce-Sassuolo: tridente Almqvist-Krstovic-Strefezza confermatissimo TUTTO mercato WEB

Nel secondo tempo al 2’ la squadra di D’ Aversa pareggia per merito di Krstovic, tocco al volo su passaggio di Baschirotto. occasione. Al 32’ Strefezza dei pugliesi non concretizza una buona occasione ...LECCE (ITALPRESS) – Lecce e Sassuolo giocano a viso aperto e alla fine esce un pareggio al Via del Mare. Protagonista assoluto è però Andrea Consigli, che in almeno quattro occasioni evita il gol dei ...