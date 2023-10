Lecce-Sassuolo | le formazioni ufficiali | Strefezza con Krstovic | Castillejo con Pinamonti C'è Berardi | Racic dal 1'

Allo stadio di Via del Mare di Lecce si gioca il match valido per l’ottava giornata di Serie A tra Lecce e Sassuolo. Si affrontano due squadre che ...

Al Via del Mare, il match valido per l’ottava giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Sassuolo: sintesi , tabellino , risultato , moviola e cronaca ...

Alle 20.45 andrà in scena il match di Serie A tra Lecce e Sassuolo. Ecco le Formazioni ufficiali di D’Aversa e Dionisi Alle 18.30 andrà in scena ...

Due sono i punti a dividere Lecce e Sassuolo, avversarie questa sera al Via del Mare dopo una settima giornata avara di gioie per entrambe le...

Commenta per primo(4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza.(4 - 2 - 3 - 1) : Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, ...Commenta per primo Due sono i punti a dividere, avversarie questa sera al Via del Mare dopo una settima giornata avara di gioie per entrambe le formazioni: giallorossi demoliti dal Napoli a domicilio, neroverdi battuti in casa ...

Lecce-Sassuolo, le formazioni ufficiali: dentro Castillejo e Rafia, in tribuna Toljan sosfanta.com

Lecce-Sassuolo: la probabile formazione di CalcioLecce Calcio Lecce

Serie A 2023/2024, 8a giornata. Le ultime notizie sulla partita Lecce-Sassuolo: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.Le formazioni ufficiali del match tra Lecce e Sassuolo, valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A, edizione 2023/2024. La sfida è in programma al "Via del Mare" alle ore 20.45.