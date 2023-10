Lecce-Sassuolo 1-1 | Krstovic risponde a Berardi

(Di venerdì 6 ottobre 2023) AGI -giocano a viso aperto e alla fine esce un pareggio al Via del Mare. Protagonista assoluto è però Andrea Consigli, che in almeno quattro occasioni evita il gol dei giallorossi, ma anche gli emiliani, a loro volta, si rendono pericolosi dopo l'1-1 pur non impegnando Falcone. In avvioaggressivo. Strefezza pesca Almqvist che cerca l'assist per, anticipato da Erlic in extremis. I salentini impegnano Consigli al 13' quando Strefezza esplode il destro, il portiere neroverde ribatte enon dà forza al suo colpo di testa. Ilesce dal guscio. Laurienté tira a botta sicura (18'), Pongracic devia sul fondo. Sul corner tocco di testa di Racic, mano di Baschirotto, la sala Var dà il rigore cherealizza. La reazione ...

LECCE - Alessio Dionis i, tecnico del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport ha commentato il pareggio in casa del Lecce (1-1). Ecco cosa ha detto: "Non siamo andati dietro alla confusione, sapevamo che ...