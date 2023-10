Lecce | Gendrey | «Andiamo avanti con fiducia in questo campionato»

FORMAZIONI UFFICIALI- SASSUOLOLECCE (4 - 3 - 3): Falcone;, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All.: D'Aversa. SASSUOLO (4 - 2 - 3 - 1):...(4 - 3 - 3): Falcone;, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstovic, Almqvist. Allenatore. D'Aversa SASSUOLO (4 - 2 - 3 - 1): Consigli; ...

Ag. Gendrey: "Rimarrà al Lecce almeno fino a giugno. Poi il prezzo lo fissano loro" TUTTO mercato WEB

Satin, agente Gendrey: "Il Sassuolo lo voleva. Il Lecce ha un'opzione" Pianetalecce

Lecce-Sassuolo, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma al 'Via del Mare'.La cronaca in diretta di Lecce-Sassuolo, in programma oggi alle ore 20:45, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e ...