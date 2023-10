Le Ong si ribellano all' Europa perché dà ragione a Roma

Leggi su iltempo

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Una vittoria chiara, perentoria, cristallina. L'Unione europea, dopo essersi voltata dall'altra parte per anni, ha finalmente virato verso la posizione italiana sulla stesura del regolamento per la gestione delle crisi dei migranti. Il governo guidato da Giorgia Meloni ha ottenuto infatti che il passaggio sulle Ong venisse stralciato. In sostanza, anche i paladini della sinistra dovranno attenersi alle regole imposte dai Paesi del Vecchio Continente. Una novità che non è piaciuta affatto a Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch, che ha rilasciato un'intervista a la Repubblica. «Troviamo assurdo l'accanimento dell'Italia riguardo l'emendamento sulle ong, rivela la chiara volontà di continuare a criminalizzare l'intervento umanitario. L'ha di fatto avallato la posizione del governo Meloni che contraddice il principio del soccorso umanitario, da tempo alla base ...