Le nuove norme sui taxi non piacciono a nessuno

Il tema Migranti continua a tenere banco in Italia. In Consiglio dei ministri il governo dovrebbe prendere delle decisioni molto ...

Una volta pubblicato sulla Gazzetta e in attesa della conversione da parte delle Camere il nuovo testo sarà comunque subito in vigore. È invece un ...

Una volta pubblicato sulla Gazzetta e in attesa della conversione da parte delle Camere il nuovo testo sarà comunque subito in vigore. È invece un ...

... attraverso Aisico, insieme a centri universitari, è di sviluppare una serie di ricerche, molto costose, per far comprendere a chi di dovere che servono". Il peso delle batterie, nel caso ...BRUXELLES (Public Policy / Policy Europe) - Accordo raggiunto mercoledì sera tra Parlamento e Consiglio Ue sulleUe per la riduzione graduale dei una serie di gas che causano il riscaldamento globale e riducono lo strato di ozono. Mentre la legislazione europea esistente ha già limitato in modo ...

Banca d'Italia: servono nuove norme sulla liquidità delle banche dopo Svb. Da valutare un aumento dei depositi ... Milano Finanza

Da Eurocamera primo ok a nuove norme anti tratta di esseri umani - Notizie Agenzia ANSA

La quota di mercato del cinema italiano in sala è ora all’11 % nel 2023, a fronte del 18 % del 2022 e del 17 % del 2019.Il chiarimento in un parere del Mit. Il servizio giuridico del ministero ricorda anche che solo sotto i 5mila euro (per singolo appalto) è possibile evitare la rotazione, ma senza frazionamenti artici ...