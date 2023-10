Le marce indietro su extraprofitti e caro-voli

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Un decreto pieno diper il governo Meloni, quello Asset. Le più clamorose sono due: la norma suglie quella sul. LA PRIMA ERA STATA annunciata first appeared on il manifesto.

La tassa sugli extra-margini delle banche trasformata in un’opzione, il tetto al prezzo dei voli per Sicilia e Sardegna diventato solo uno degli ...

...liberare lo spazio per la leva della trasmissione manuale e riposizionare il selettore delle... e nuovo il RemoteParking Assistant: consente di far muovere l'auto avanti ostando all'...E noi parliamo di un decreto agostano, emanato prima delle vacanze pugliesi e albanesi della premier, superato dagli eventi e dalle vostre. Pensato per dare l'impressione di un governo ...

Il decreto Asset è una débâcle per il governo: marce indietro su extramargini delle banche, biglietti… Il Fatto Quotidiano

Dl Asset: la Camera conferma la fiducia al governo Agenzia ANSA

La Camera conferma la fiducia al governo sul dl Asset con 202 voti a favore, 128 contrari e 4 astenuti. Dopo le commemorazioni delle vittime del disastro di Mestre e del presidente emerito della ...Annuncio vendita Ford Kuga 1.5 EcoBlue 120 CV 2WD ST-Line X usata del 2020 a Gualdo Tadino, Perugia nella sezione Auto usate di Automoto.it ...