Le anticipazioni del 6 Ottobre 2023 de La Promessa | le domande di Curro

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il 6, su Canale 5, a partire dalle 16.40, va in onda una nuova puntata de La. La soap spagnola, composta da due stagioni, ha intrattenuto gli spettatori per tutta l’estate. Al momento, la storia è arrivata a un punto cruciale. I personaggi saranno costretti a confrontarsi con i loro sentimenti e i loro errori. Nell’appuntamento di oggi, in particolare, Candela e Simona temeranno di dover abbandonare la tenuta esarà determinato a scoprire la verità sul suo vero padre. Potrebbe interessarti: Ecco come guardare la replica dell’ultima puntata de La. Tutte ledel 6de La: Alonso convocherà Simona e Candela Nella puntata de Ladel 6, ...