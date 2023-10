Lazio | problema fisico per Immobile | l’attaccante rischia di saltare il match contro l’Atalanta

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ciro, attaccante della, sarebbe uscito acciaccato dalil Celtic di Champions League Ciro, attaccante della, sarebbe uscito acciaccato dalil Celtic di Champions League per un affaticamento al flessore. Secondo Il Messaggero, il giocatore biancoceleste svolgerà gli esami strumentali nella giornata di oggi e la speranza del club è quella che si tratti solamente di un infortunio di poco conto. In caso contrario, l’ex Torino dovràil prossimodi Serie Ae le due sfide della NazionaleMalta e Inghilterra.

Come riportato da La Repubblica, ancora problemi muscolari per Immobile: il capitano-goleador è alle prese con un affaticamento ai flessori. Oggi gli esami per capire se l'infortunio è grave.