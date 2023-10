Lazio | Lotito attacca la Roma sullo sponsor | “e mo la scritta SPQR ce la prendiamo noi”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Non si placano le polemiche dopo la decisione delladi siglare un accordo con undi maglia saudita. Il motivo? A due mesi dalle votazioni per Expo 2030,e Riad si contendono l’assegnazione e la squadra di calcio della Capitale italiana ha scelto di sostituire un simbolo dellanità per mettere al suo posto un marchio cheizza proprio l’Arabia Saudita. Via laS.p.q.r., simbolo di, al suo posto “Riyadh Season”. Continuano ad arrivare reazioni e l’ultima non è passata di certo inosservata. Il riferimento è a Claudio, presidente della: “ma sa che quella della Raggi è proprio una bella idea, a ‘sto punto l’Expo disulla maglia ce lo mettiamo noi, ci dovrei pensà, ...