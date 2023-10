Lavoratori contro i Soumahoro | gli ex dipendenti delle coop scendono in piazza

Leggi su iltempo

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Questa mattina, dalle 9 alle 14, gli exdellaKaribù e del Consorzio Aid si riuniscono in sit-in di fronte al Tribunale di Latina in occasione dell'udienza preliminare nei confronti dei familiari del deputato Aboubakar, ormai ex paladino dei migranti. Si trattaerative che facevano capo alla suocera del parlamentare, Marie Terese Mukamitsindo, e in cui ha rivestito ruoli apicali anche la moglie Liliane Murekatete (era consigliera di amministrazione), entrambe imputate insieme ad altre quattro persone tra cui Michel Rukundo e Richard Mutangana, cognati di. Oggi il giudice dovrà decidere se rinviarli a giudizio. Secondo gli investigatori il «sistema è connotato da rilevanti opacità nella gestione degli ingenti fondi assegnati alla ...