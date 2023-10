Lautaro Martinez | orgoglio Inter! Premiato dall’AIC nel mese di settembre

(Di venerdì 6 ottobre 2023)è il giocatore più votatoper quanto riguarda ildi. Grandeed enorme soddisfazione per l’Inter per il premio vinto dal suo capitano. GIOCATORE DELcome giocatore deldidall’Associazione Italiana Calciatori: “La redazione di Ultimo Uomo sceglie 4 giocatori tra cui viene votato il vincitore dai calciatori iscritti all’AIC. In questodi2023 ha vinto. Non solo per gli 8 gol (più 1 assist) realizzati nelle 7 partite giocate tra agosto e, ma anche per la sensazione ...

Lautaro Martinez è nei convocati dell’Argentina per l’imminente sosta per le nazionali (purtroppo…). L’attaccante e capitano dell’Inter dovrà fare ...

L’Inter si gode un Lautaro Martinez in grandissima forma. Andrea Marinozzi lo reputa su Sky Sport come un attaccante migliore rispetto a Victor ...

Lautaro Martinez è cambiato in questa stagione, ma è ancora presto per parlarne. L’ex Inter Bergomi lo conferma però su Sky Sport tornando sui suoi ...

Anche in questa stagione l’Associazione Italiana Calciatori e Ultimo Uomo collaborano per il premio del miglior giocatore del mese. La nostra ...

... Serie A Tim 2023/2024, ottava giornata INTER (3 - 5 - 2) : Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram,. BALLOTTAGGI: Darmian - ...In attacco, detto di Thuram, riecco dal primo minutoin coppia però con Alexis Sanchez Bologna, Motta perde un'altra pedina in difesa Non è di certo un buon momento per la linea ...

Ospite a Sky Sport, Beppe Bergomi si focalizza su Lautaro Martinez e sul suo ruolo di leader tra le fila dell'Inter. LE PAROLE-«Lautaro Martinez è cresciuto tantissimo, per me si tratta di una leaders ...