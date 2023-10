Latina | lutto in Diocesi | mons Mario Sbarigia è tornato alla Casa del Padere

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 6 ottobre 2023)– Il 5 ottobre 2023 èdel Padreignor, 82 anni d’età e 57 di sacerdozio, Vicario generale emerito delladi. Il decesso è avvenuto presso l’Ospedale civile S. Maria Goretti di, dove era ricoverato da alcuni giorni. Solo da due anni per motivi di età aveva terminato il suo servizio come Vicario Generale e Parroco di San Luca in; aveva scelto di risiedere nella Parrocchia di Santa Rita in, dove comunque era a disposizione per le celebrazioni e confessioni Dalle ore 15.00 del 6 ottobre, il feretro sarà esposto nella camera ardente allestita presso la Parrocchia di San Luca, a, dove più ...