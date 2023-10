Latina | il ‘Dopo di noi’ al centro degli atti approvati dal distretto socio-sanitario Lt2

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 6 ottobre 2023)– Nuova riunione per il comitato dei sindaci delLt2. Presenti l’assessore ai Servizi sociali, con delega del Sindaco di, Michele Nasso, il Sindaco di Sermoneta Pina Giovannoli, il Sindaco di Pontinia Eligio Tombolillo e l’assessore ai Servizi Sociali di Sabaudia Pia Schintu, con delega del primo cittadino. Tre gliimportanti. Come prima cosa il comitato ha espresso la volontà di rinnovare la la convenzione per la gestione associata dei servizi, con l’impegno di sviluppare una riflessione per verificare le condizioni per la costituzione di un consorzio. L’atto è stato approvato all’unanimità, data la consapevolezza dei presenti che la gestione associata non è solo un’imposizione normativa, ma garanzia di maggiore ...