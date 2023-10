L’asse Meloni-Sunak | “Insieme per fermare gli sbarchi clandestini e affrontare le sfide globali”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) “Ogni settimana, migliaia di migranti attraversano il Mediterraneo per raggiungere l’Italia, entrando illegalmente in Europa. Molti si dirigono verso Nord e attraversano la Manica per raggiungere il Regno Unito. Questo è il motivo per cui, in qualità di capi dei governi di Italia e Regno Unito, stiamo lavorandoperle imbarcazioni e chiediamo a tutti di agire con lo stesso senso di urgenza”. È l’incipit dell’intervento a doppia firmaospitato dal Corriere della Sera, all’indomani dell’incontro a margine del vertice di Granada.contro gliL’intenzione è quella di gettare le basi per una “fase 2»”nel contrasto all’immigrazione clandestina. Alla base delle ondate – ...