L’Armenia si è fidata di Mosca e guardate com’è finita

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il 19 settembre, con un blitz durato circa ventiquattro ore, le truppe dell’Azerbaijan hanno attaccato e conquistato la regione del Nagorno-Karabakh. Da allora oltre centoventimila persone di etnia armena hanno lasciato il territorio per paura di rappresaglie da parte dell’esercito azero. L’attacco è arrivato dopo che per nove mesi la popolazione è rimasta isolata a causa del fermo al transito – imposto dall’esercito di Baku – nel corridoio di Lachin, l’unico collegamento della regione con. Il blocco si è fatto più serrato man mano che passavano i mesi e ha raggiunto il suo apice a giugno quando sono stati fermati anche gli aiuti umanitari, lasciando più di centomila persone in trappola senza cibo, medicinali e beni di prima necessità. Il tutto in aperto contrasto con quanto stabilito nel cessate-il-fuoco firmato nel 2020 con la regia di ...