L’Anpi in piazza chiederà al governo di sciogliere finalmente i gruppi fascisti e nazisti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Lo slogan della manifestazione nazionale di sabato 7 ottobre a Roma, che vedefra i promotori, è “La via maestra – Insieme per la Costituzione”. La Costituzione disegna i principi e le linee generali di una società e di uno Stato le cui idee circolavano nella clandestinità durante il ventennio fascista e i cui valori ispirarono il fatto storico della Resistenza. Ottant’anni dopo l’avvio di quest’ultima, 75 anni dopo l’approvazione della Costituzione, bisogna prendere atto che quel disegno non è ancora pienamente attuato, anzi che la Carta stessa è nel mirino. Infatti la proposta governativa di premierato consegna un potere debordante al presidente del Consiglio e umilia la funzione del Presidente della Repubblica e del Parlamento. L’autonomia differenziata delle Regioni sostenuta da Calderoli avvalla un criterio gerarchico nell’attribuzione dei diritti negandone ...