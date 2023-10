(Di venerdì 6 ottobre 2023) "Ci vediamo domani in piazza San Giovanni a Roma, tutti insieme, perché è il momento di prendere la parola, di difendere la democrazia e diperil nostro, per dare un futuro ...

Roma, 13 set (Adnkronos) - "Landini mi ha mostrificato per anni sul Jobs act e ora la Cgil licenzia e non è neanche vero che lo fa con il Jobs act, ...

Landini, 'è l'ora di ribellarci per cambiare il Paese' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Landini, 'è l'ora di ribellarci per cambiare il Paese' La Prealpina

Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, invita tutti a prendere parte alla manifestazione nazionale promossa dalla confederazione per difendere la democrazia e cambiare il Paese. La Costituz ..."Ci vediamo domani in piazza San Giovanni a Roma, tutti insieme, perché è il momento di prendere la parola, di difendere la democrazia e di ribellarci per cambiare il nostro Paese, per dare un futuro ...