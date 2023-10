L’analisi di Guido Monaco | “Musetti è un genio discontinuo Sinner non finge gli infortuni Arnaldi ha un’occasione”

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) A TennisMania Speciale Shanghai Masters, appuntamento condotto da Dario Puppo sul canale YouTube di OA Sport, è intervenuto il commentatore di Eurosport, che ha parlato della giornata odierna nel torneo cinese. Subito due eliminazioni di prestigio, quelle di Rune e: “Rune, oltre ai problemi alla schiena, è anche in down di condizione, lo si era capito da diverse settimane, la stagione è molto lunga, giocare su uno standard tutto l’anno è difficile. Più classico peravere questi momenti di stagione molto negativi, per lui tre sconfitte consecutive contro atleti di ranking inferiore. Ha punte di livello molto alto, ma anche alcune punte di livello basso molto negative. In ogni caso il suo ranking si tiene costante. Alnon puoi chiedere anche la continuità. Se il ...