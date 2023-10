Lamont Young | l’architetto che voleva costruire Venezia a Napoli

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La storia diche sognava diuna “” ae di introdurre la metropolitana nella città. CULTURA NAPOLETANA. Nel panorama urbanistico di, emerge una figura visionaria e ambiziosa:. Questo architetto inglese, nato a, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della città, non solo per le sue opere architettoniche ma anche per i suoi progetti avveniristici. Alla fine dell’Ottocento,era in piena espansione. Gli urbanisti dell’epoca guardavano alla zona occidentale della città, in particolare alla piana e al quartiere di Bagnoli, come la nuova frontiera dello sviluppo. E tra questi visionari c’era, ...