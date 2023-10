Ladro arrestato da due donne dell’Arma | NSC Lazio | «La notizia non è il sesso delle colleghe | ma la loro professionalità | basta meccanismi retrogradi»

(Di venerdì 6 ottobre 2023) «Diverse testate locali hanno datodi un arresto avvenuto a Ostia da parte di due carabinieri, sottolineando il. Gli articoli sono stati anche ripresi da Maricetta Tirrito coordinatrice dell’organizzazione no profit Laboratorio Una Donna e portavoce del CO.GI. (Comitato Colaboratori di Giustizia), nel suo blog. Ladovrebbe essere celebrata come un esempio di eccellenza e competenza professionale da parteforze dell’ordine, ma purtroppo l’attenzione principale sembra essere stata deviata dal fatto che i due carabinieri coinvolti sono. È inaccettabile che in un mondo moderno e progressista come il nostro, si debba ancora puntualizzare il genere di coche svolgono servizio per la ...

Mercoledì sera, i Carabinieri della Stazione di Foiano della Chiana, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un soggetto poco più che ...

Si intrufola in una scuola per ruba re bevande e merendine dai distributori automatici, ma il furto non va secondo i suoi piani. Scatta l’allarme e ...

Non sapevano di essere finiti nella casa “sbagliata”. Tre topi di appartamento ad Arzano sono stati sorpresi in azione da padre e figlio, entrambi ...

...era ancora nella palazzina e quando si è accorto delle divise ha cominciato ad avere un atteggiamento aggressivo e ha spintonato i carabinieri per evitare il controllo. E' statoe ...Apparentemente sembrava che ilfosse fuggito. Eppure i poliziotti, continuando a perlustrare ... L'uomo è stato quindi bloccato,e portato in caserma per gli accertamenti al termine dei ...

Sorpresi in una casa dai poliziotti: arrestato un ladro, complice in fuga Telefriuli

Ladri di “oro rosso” nella ditta vinicola: arrivano i carabinieri e uno cade in un pozzo LeccePrima

Non appena ha notato la presenza degli agenti, il sospetto ha cercato di fuggire, ma è stato prontamente bloccato e arrestato dalla Polizia. Successivamente, è stato condotto presso gli uffici di via ...Panico per due donne Suona al citofono, le donne aprono per vedere chi è e lui entra di forza nell'appartamento. Va dritto in camera da letto, si chiude dentro e inizia a frugare tra gli oggetti ...