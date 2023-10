Ladispoli | dal 9 ottobre nuovi orari dello sportello scuolabus

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 6 ottobre 2023)– Flavia Servizi rende noto che da lunedì 9loServizioè aperto al pubblico: martedì dalle 10:30 alle 12:30 – dalle 15:30 alle 17:00 giovedì dalle 10:30 alle 12:30 – dalle 15:30 alle 17:00. Si ricorda che è attivo il servizio di iscrizione online al Trasporto Scolastico per l’anno 2023/2024. La procedura potrà essere effettuata interamente online attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) cliccando al seguente indirizzo: http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB NAME=wt00038361 Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire ...