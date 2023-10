La verità sul debito pubblico | Bankitalia ha creato miliardi dal nulla

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ci spiace essere oggi un tantino polemici con chi è così gentile da commentare un articolo nostro, ma sono ormai trenta anni che in Italia soffriamo non per mancanza di “disciplina di bilancio”, ma per mancanza di comprensione di fatti economici: 1. l’Argentina ha sempre avuto unbasso, quello che aveva eraestero, era indebitata con l’estero perché importava molto e esportava poco. L’Italia è sempre in surplus con l’estero e ha una posizione netta con l’estero positiva. Questi sono fatti così noti che non stiamo a citarli riferimenti, ma stupisce che Romiti confondaestero; 2. lo spread, cioè la differenza tra costo dei titoli italiani e tedeschi, è circa 1,8%, in passato è stato anche del 5%, ad esempio nel 2011, quando fu utilizzato ...