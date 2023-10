(Di venerdì 6 ottobre 2023) Granada, dal nostro inviato.sull' otto volante. La premier non ha nemmeno il tempo di terminare il "lungo e cordiale" bilaterale con il cancelliere tedesco Olaf Scholz che si trova alle prese con un'affermazione che rischia di segnare l'esito di questo consiglio informale Ue qui a Granada. "Polonia e Ungheria sono statetedall'Ue", è la provocazione lanciata dal premier ungherese, Viktor, in merito al Patto sulla migrazione che Budapest e Varsavia, secondo il primo ministro magiaro, sarebbero state costrette a digerire. "Se seito, costretto ad accettare qualcosa che non ti piace, come pensi di raggiungere un compromesso? È impossibile", ha dettoescludendo ogni possibilità di accordo "non solo ora ma ...

Leggi Anche Vertice di Granada sui Migranti , nasce il patto a 6 con l'Italia per fermare gli scafisti Le parole di Orban sui Migranti 'Non c'è la ...

'Se seistuprato, costretto ad accettare qualcosa che non ti piace, come pensi di raggiungere un compromesso È impossibile', ha detto Orbán escludendo ogni possibilità di accordo 'non ...'Se seistuprato, costretto ad accettare qualcosa che non ti piace, come pensi di raggiungere un compromesso È impossibile', ha detto Orbán escludendo ogni possibilità di accordo 'non ...

"La Ue ci stupra legalmente sui migranti". L'affondo di Orbán diventa un caso anche per Meloni Il Foglio

Salvini su Facebook: “Chi spara e stupra, anche se minorenne, deve pagare” Agenzia Nova

Adesso però si ripete una dinamica già vista a Bruxelles lo scorso fine giugn o, quando proprio Polonia e Ungheria bloccarono il patto sull'immigrazione, sostenuto a gran voce da Meloni. La storia si ...Viktor Orban, premier ungherese, ha dichiarato che Polonia e Ungheria sono state "stuprate legalmente dall'Ue".