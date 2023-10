La tragica predizione della cartomante | Morirai presto Le sue parole si sono rivelate fatali per una giovane di 27 anni

Leggi su oggi-notizie

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Oggi Notizie Una tranquilla passeggiata trasformata in tragedia. Stiamo parlandostoria di Fernanda Silva Valoz da Cruz Pinto, unadonna brasiliana di 27, che durante un giro nel centro di Maceis, in Brasile, ha incontrato la morte in modo inaspettato e tragico. Ma cosa è realmente accaduto? L'incontro con laFernanda stava passeggiando insieme a sua cugina quando unaha cercato di attirare la sua attenzione. La donna, con un tono sinistro, le ha sussurrato una frase che avrebbe dovuto allarmarla: "Ti resta poco da vivere". Fernanda, forse spaventata o forse solo incuriosita, ha deciso di farsi predire il futuro da questa misteriosa. Il responso non è stato positivo e, a seguito di ciò, laha deciso di ...