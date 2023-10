La tragedia della famiglia Ogrezeanu | quando il cielo diventa inferno

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Nel mondo digitale di oggi, dove le immagini e i post social possono scorrere veloci e quasi dimenticati, c’è una storia che ci ricorda l’effimera bellezzavita e l’inesorabilità del destino. È la storia, una storia di speranza e amore, tristemente segnata da un tragico evento. Tutto ebbe inizio il 18 febbraio 2021,Mirceacondivise su Facebook un commovente fotomontaggio. L’immagine raffigurava la sua, circondata da nuvole e sospesa in unsereno. La scritta in romeno sotto l’immagine diceva: “Non ti dimenticheremo mai“. Era un affettuoso omaggio alla sorella di Mircea, scomparsa pochi giorni prima a causa di una battaglia contro il cancro. Tuttavia, quelsereno ...

Tempo di lettura: < 1 minutoSi chiamava Giovanni Egizio, l’operaio 60enne deceduto nel cantiere della metropolitana di Napoli , in via Giaime ...

Oltre al parziale rifacimentopavimentazione. Che avrebbe dovuto sopportare il peso di mezzi ... Anche se a due giorni dalla, la sua intenzione "non è certo quella di buttare la croce ...È unadi proporzioni immani. Dal terremoto di Messina non si era più visto in Italia nulla di così orrendo. Tutto è accaduto in meno di dieci minuti. Longarone è un piccolo comune...

David Parenzo mostra il video della tragedia di Mestre: "Ecco il momento della caduta dell'autobus, l'andatura sembra standard" La7

La tragedia di Mestre, sotto accusa il guardrail. Tutte identificate le 21 vittime - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Erano circa le 4 di quella terribile domenica d’agosto quando era avvenuta la tragedia. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Gallipoli, i due ragazzi erano stati ...che lunedì prossimo alle 21 si aprirà su “Vajonts23“, un’azione corale di teatro civile messa in scena in contemporanea in occasione del sessantesimo anniversario della tragedia del Vajont. Alla ...