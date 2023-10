La Russa “Il Governo è stabile | non prevedo esecutivi tecnici”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) BRUCOLI (SIRACUSA) (ITALPRESS) – “Nonalcuntecnico, questomi sembrae se non lo fosse il rimedio sarebbe dare voce agli elettori e non certo fare dei governi. Ilsta dando sufficienti risposte”. Così il presidente del Senato, Ignazio La, nel corso dell'evento “Italia, le radici della bellezza” organizzato da Fratelli d'Italia, a Brucoli. “Demonizziamo Laperchè per loro l'idea che la seconda carica dello Stato sia di destra e inoltre uno che viene dal Msi non li fa dormire la notte. Ci sono due soluzioni: o reagire male come fanno loro o prendere un tranquillante, consiglio un tranquillante – aggiunge -. L'attenzione non sempre benevola dei miei confronti deriva più dalle mie origini che da ...