La Roma cala il poker Le Pagelle di Roma-Servette

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Laile porta a casa altri 3 punti nel girone, fondamentali in vista dello scontro diretto con lo Slavia Praga (anch’esso a punteggio pieno). Una partita che ha visto unaa due facce; nella prima frazione è stato segnato un solo gol, nella ripresa invece la squadra di Mou ha dilagato. Sicuramente parliamo di un bel risultato, 4 gol fatti e 0 subiti, ma dobbiamo anche contestualizzare il tabellino finale con la qualità della squadra avversaria. Ilnon si è mai reso veramente pericoloso, se non in rari momenti, laha concretizzato le occasioni avute e la differenza è stata fatta dalla qualità dei singoli. Andiamo a vedere nel dettaglio quelli che sono a mio parere i voti dei calciatori della ...

«La mia casa , così come quella di tanti altri calabresi, è stata danneggiata dalla stupidità di chi sta appiccando incendi anche di notte per ...

Sembravano negozi etti cinesi di abbigliamento come tanti ma in realtà quelli scoperti All’Esquilino erano veri e propri centri per il riciclo di ...

In casa Roma non c'è un problema infortuni. Come riporta il Corriere dello Sport da quando c’è Mourinho , rispetto ai...

Parte alla mattina con il primo volo da, arriva a Torino, pranza con la squadra e al ... Ma, paradossalmente, la squadrae comincia a perdere partite allucinanti, tanto che devo andare in ...Di sicuro la piazza di sabato 11 novembre asarà la prima vera prova del fuoco per lei. Da ... "Il consenso del governo non- nota caustico il presidente del partito, leader della minoranza - ...

Europa League, la Roma cala il poker all'Olimpico: Servette battuto per 4-0 Quotidiano Sportivo

Europa e Conference League, i risultati: la Roma cala il poker, vince il Genk Fiorentina.it

La Roma cala il poker in Europa League contro il Servette e resta prima nel girone a punteggio pieno. Ecco i voti dei giallorossi scesi in campo stasera all'Olimpico.Tutto facile per i giallorosi: sblocca Lukaku al 21', raddoppio di Belotti al 46', tris di Pellegrini al 52' (Infortunio del giocatore che tiene in ansia la Roma), Belotti al 59' cala il poker.