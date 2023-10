La retromarcia di Biden | il muro di confine con il Messico si farà | altre 20 miglia di barriera

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il “” si. Marcia indietro della Casa Bianca sullache Donald Trump voleva costruire alcol: l’amministrazione– in barba alle 26 leggi federali (quasi tutte in materia ambientale) che hanno bloccato in passato la costruzione del– innalzerà20dinella contea di Starr lungo la sponda statunitense del Rio Grande dove avvengono la maggior parte degli attraversamenti illegali. Ilcon ile il problema immigrazione Questo dell’immigrazione negli Stati Uniti oltre ad essere un problema umanitario per la storica tradizionale accoglienza che il Paese riserva, è diventato con gli anni un pesante problema politico ...