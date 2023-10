La protesta di Legambiente | “Ci siamo rotti i polmoni” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSciopero Globale per il Clima dei volontari diAvellino L’Alveare, insieme a tante altre realtà associative della rete Aura, questa mattina davanti alla Prefettura di Avellino per ribadire la necessità di politiche precise e puntuali, che vadano ad invertire la rotta sulla qualità dell’aria. L’inquinamento da polveri sottili riguarda in particolare la Valle del Sabato. Tra i presenti Franco Mazza, che da anni si batte per la questione ambientale, e il segretario della Cgil di Avellino Franco Fiordellisi. Quella ambientale è una situazione che preoccupa. Gli attivisti avanzano 7 proposte che porteranno direttamente al Prefetto. “Questa non è più un’emergenza, ma uno status quo a cuiabituati. Nella lotta alle polveri sottili, tutti debbono fare la propria parte. Chiederemo al Prefetto degli interventi ...