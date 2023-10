La nuova strategia di comunicazione anche social di Giorgia Meloni

Leggi su panorama

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La narrazione della leadership istituzionale di, messa in campo dal giorno dopo l’arrivo a Palazzo Chigi, si è alimentatae soprattutto di un album sempre più vasto di foto – opportunity, immagini che la ritraggono in pose confidenziali con alcuni dei leader europei e mondiali e che sono portatrici di un meta messaggio politico. Non ultima in questaarriva la foto postata oggi per lanciare l’articolo sul tema complesso della gestione dei flussi migratori e vergato a doppia firma con il premier britannico Rishi Sunak. Ancora una volta, come già era successo in precedenza proprio con il primo ministro del Regno Unito, o con altri leader tra cui il presidente statunitense Joe Biden, con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, il presidente ucraino Zelensky e, non ...