La nuova maglia del Napoli per Halloween è ancora più bella delle altre

(Di venerdì 6 ottobre 2023) È diventato ormai un classico per il. È uscita oggi laspecial edition per, e anche questa volta l'idea è stata decisamente originale. La, che vede il neo arrivato Cajuste come testimonial, è nera, con la scelta del total black anche sul collo a V e sulle maniche, con l'unica eccezione degli inserti azzurri all'altezzaspalle. La caratteristica principale è che presenta il disegno di decine di teschi, perfetti pere il suo clima. LadelperIl dettaglio con i teschi sulla terzadelperInstagram ...

Un esempio concreto Il gilet in, con palette cromatiche assolutamente inaspettate e ... l'evento gratuito promosso dai centri The Style Outlets e Swapush per dare unavita a ciò che non ...Dall'ottenimento della cittadinanza a partecipare agli Europei e Preolimpico con laazzurra ... Era un'esperienza totalmente". Facciamo un giochino, per un attimo finga di essere il ...

FOTOGALLERY - Ecco la nuova maglia per Halloween! E' dedicata al Cimitero delle Fontanelle Tutto Napoli

Il Napoli lancia la nuova maglia Halloween ispirata al Cimitero delle Fontanelle | VIDEO NapoliToday

La nuova maglia, che ha nel neo arrivato Cajuste il testimonial, è nera, con la scelta del total black anche sul collo a V e sulle maniche, con l'unica eccezione di inserti azzurri all'altezza delle ...I dati di Openpolis evidenziano che l’Italia è il paese dell’Unione Europea dove ogni anno si registrano più decessi a causa del particolato fine, con una ...