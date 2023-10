La New Balance 991 v2 è la sneaker stellata approvata da Massimo Bottura

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Non capita tutti i giorni di vedere Newinsieme. In realtà lo chef tre stelle Michelin è un grandissimo fan del brand, di cui possiede oltre 100 paia. Ha quindi perfettamente senso chesia uno dei volti scelti per il lancio della nuova New991 v2, la primadella serie 99X a essere ideata e prodotta dal Regno Unito. La nuova versione introduce un look affusolato e la tecnologia FuelCell, per un design innovativo che non dimentica però le origini dellae del suo successo. All’inizio degli anni 2000, la New991 è diventata un vero e proprio fenomeno in Italia, grazie soprattutto a chi ne apprezzava l’artigianalità e i dettagli. Abbinata spesso anche a un’abbigliamento da lavoro e ad abiti ...

La nuova New Balance 530 in collaborazione con Miu Miu combina elementi di diversi modelli in una silhouette chunky, ma non troppo. La parte superiore sembra arrivare dalle New Balance 991 ad esempio, ...