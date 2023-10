La moglie di Zelensky ha speso oltre 1mln in gioielli Cartier New York e ha fatto licenziare la commessa | mentre lui chiede aiuti a Usa e UE - VIDEO

(Di venerdì 6 ottobre 2023)Volodymirteneva il suo primo discorso di persona all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la, Olena Zelenska, faceva shopping sfrenato a New, spendendo1 milione di euro in. Il giorno successivo alla sua visita unasarebbe stata licenzi

... della resistenza all'invasione russa e degli sforzi umanitari a livello internazionale, incontrando piu volte il presidente Volodymyre laOlena . E anche in questa occasione la ...Ladel presidente ucraino Vladimir Zelenskyj, Elena, ha speso più di 1 milione di dollari in ...onesto lavoro e sudore della sua bella fronte.) The wife of Ukrainian President Vladimir,...

No! Questa ricevuta Cartier da 1 milione di dollari non può essere di ... Open

Moglie di Zelensky spende oltre 1 milione da Cartier e fa licenziare commessa Le voci di dentro

Nel raid hanno perso la vita anche la moglie, il figlio e la madre del militare ... un attacco terroristico deliberato", denuncia su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I media ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia. Putin: 'Testato con successo supermissile Burevestnik'. LIVE ...