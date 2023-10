La Mantia e Moncini | Brescia e Feralpisalò accontenta tutti | è 1-1

Esposito (S), 46' Antonucci (S), 84' LaBrescia - Ascoli 1 - 1 Marcatori : 15' Falzerano (A), 85'(B) Pisa - Cosenza 1 - 2 Marcatori : 6' Voca (C), 94' Masucci (P), 98' Mazzocchi (C) ...A punire i marchigiani è statoa 5 dal termine. E al 90° è stato annullato un gol al ... Nella ripresa la Feralpi prova a riaprirla con Lama finisce 1 - 2 Tag: ascoli brescia cosenza ...

Moncini risponde a La Mantia: il Brescia acciuffa la Feralpisalò al 91' Tuttosport

Brescia-Feralpisalò, le formazioni ufficiali: out Felici. Moncini sfida La Mantia Mediagol.it

Non basta la rete di La Mantia in apertura per portarsi a casa la sfida con Moncini che al 91' trova il pari che permette alle Rondinelle di rimanere imbattute nelle prime sei gare disputate nel ...Nella ripresa cambia il copione, scatto d'orgoglio del Brescia che assedia l'area avversaria sfiorando a più riprese il gol del pari in particolare con Bianchi e Borrelli.Nel finale arriva il pareggio ...