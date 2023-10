La lingua di Elly Schlein

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Oggi sarò pedante, e l’idea mi fa molto piacere. E’ successo che, dopo che mi era piaciuta “Propaganda live”, ne ho guardata un’altra, così ho imparato che la cosa di Makkox non si chiama striscia ma cartoon – scusa Makkox, e ho visto e ascoltato Sabina Guzzanti che dissipava il suo geniale talento di imitatrice in una scontata parodia della leggendaria incomprensibilità di. Sui social intanto girava una citazione di: “Prospetti dinamici che esprimano paradigmi virtuali di impatto permeante e perifrastico…”, cui non poche persone meravigliosamente innocenti avevano abboccato, Dio le benedica. Del resto Battiato purtroppo è morto, il suo paroliere Manlio Sgalambro pure, però grazie al cielo Pasquale Panella è vivo, e ha appena rievocato i suoi cinque dischi con Battisti: “Qui dov’è la padrona del proprio girovita, ...

Lo afferma in una nota la segretaria del PdSchlein. La solidarietà dell'Europa Molti i ... Molti di questi "tweet" sono stati scritti initaliana. Roberta Metsola: "Vicina ai veneziani" "Il ...... ed esista anche nel corpaccione di una classe dirigente che ha sostenutoSchlein fingendo che ... Servono scelte complicate, mentre lapreferita è quella delle cose facili - per quanto ...

E, per perfezionare la cosa, il primo firmatario era Claudio Marazzini, presidente dell’Accademia della Crusca. Io non conosco Elly Schlein, non so che cosa saprà fare e so poco di che cosa abbia già ...Va bene sconsigliare di parlare di "esternalizzazione". Armocromista era diverso, era piuttosto spiritoso. Ma basta guardare "Piazza Pulita" dell'altra sera per sentire: scontistica, arabofono, condiz ...