La lezione di Wojtyla sulla Cina Il repubblicano Gallagher scrive a papa Francesco

(Di venerdì 6 ottobre 2023) “L’esortazione di Giovanni Paolo II ai fedeli a vivere nella verità e a opporsi all’aggressione ha contribuito a porre fine al regime comunista. Diceva spesso queste tre parole: Non aver paura”, ricorda Mike, deputatodall’ottavo distretto congressuale del Wisconsin, presidente del Selected Committee della Cameraconcorrenza strategica tra gli Stati Uniti e il Partito comunista cinese.ha scritto un op-ed sul Washington Post invitandoa seguire le orme che portarono il suo santo predecessore a fronteggiare il comunismo sovietico, contribuendo in modo sostanziale alla caduta di esso. ”Mentre il Sinodo dei Vescovi si riunisce in Vaticano questa settimana per discutere e consigliare il pontefice, quelli riuniti dovrebbero prestare ...