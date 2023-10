La giudice di Catania nel video con i dimostranti che insultavano gli agenti

“Il video suscita sicuramente delle perplessità perché il magistrato, come affermato dalla stessa corte di Cassazione, non soltanto deve essere ...

Il caso lo conoscete, è quello delIolanda Apostolico del Tribunale di, che pochi giorni fa non ha convalidato il fermo di quattro migranti illegali (che ci auguriamo non compiano ......partiti di destra fanno pressing sul ministro Carlo Nordio affinché ci sia una ispezione a. Come sintetizza Simonetta Matone, deputata della Lega ed ex magistrato: "È inaccettabile un...

Giudice di Catania, Ginevra Bompiani: "Friggo sulla sedia, la giudice fa il suo mestiere e ha riscontrato un contrasto" La7

LEGGI – Salvini spara il video sulla giudice: mistero sull’uomo dietro la Digos Un sit-in che tutti ricordano, e non per la presenza tra i manifestanti della giudice Iolanda Apostolico, fino a qualche ...LEGGI – Salvini spara il video sulla giudice: mistero sull’uomo dietro la Digos L’Anm ancora una volta costretta a intervenire per difendere l’indipendenza della magistratura dopo la pubblicazione di ...