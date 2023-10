La giornata mondiale del sorriso | i segreti per renderlo più potente

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Non solo rossetto, ma anche consigli pratici per prendersi cura di denti e labbra e affrontare la vita con ilsulle labbra

Non solo rossetto, ma anche consigli pratici per prendersi cura di denti e labbra e affrontare la vita con il sorriso sulle labbra

... pubblici e privati, che aderiranno all'iniziativa e che per ladi domenica 8 ottobre ... ovvero il celebre protagonista della serie di Jeff Kinney, Diario di una Schiappa, best seller...... perché poi i cambi in uscita dalla panchina (Zuliani è stato tra i migliori di tutto il... l' Italia in Francia ha già vissuto la suadi gloria: 22 marzo 1997, a Grenoble, in Coppa ...

Igiene orale, gli essenziali nella Giornata Mondiale del Sorriso Io Donna

Secondo un recente rapporto di Goldman Sachs, l’equilibrio del potere economico globale cambierà radicalmente nei prossimi decenni. Gli analisti ritengono che l'Asia potrebbe diventare il maggior cont ...Tornano le iniziative di prevenzione nel territorio della Usl Umbria 2 per la “Giornata mondiale della vista” finanziata ...