La follia climatica dei Mondiali in tre continenti

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Senza girarci troppo attorno, la decisione della Fifa di organizzare un Mondiale in treè un affronto alle raccomandazioni della comunità scientifica internazionale, nonché la conferma di quanto il mondo dello sport – non solo il calcio – risulti spesso avulso dalla realtà. La competizione avrà luogo nel 2030, quando la linea degli 1,5 gradi di riscaldamento globale risulterà già spezzata, e la Terra galopperà verso quei due gradi che non possiamo permetterci di superare. Si tratterà, inoltre, di un anno chiave per certificare i percorsi di Stati e aziende verso la neutralità carbonica. Basti pensare all’Unione europea, che ha sette anni di tempo per ridurre le sue emissioni nette del cinquantacinque per cento (rispetto ai livelli del 1990). Il 2030 sarà quindi la tappa intermedia di un viaggio che, nelle migliori delle ipotesi, si concluderà con l’adozione ...

E ancora: 'Per non parlare delladelle olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, che portano ... La giustiziaè intrinsecamente legata alla giustizia sociale. La possibilità di muoversi ...Mi ha detto di pensare al mio lavoro e che sto facendo un'azione ai limiti della. Tuttavia ...rebellion (movimento internazionale di scienziati e accademici che lotta per la giustizia) ...

Meteo: FOLLIA CLIMATICA, Estate per tutto Ottobre La risposta Meteo Giornale

Previsioni meteo Roma, torna l'estate: 30 gradi domenica 1 ottobre e per tutta la settimana. L'esperto: «Follia climatica» Corriere Roma

L’impatto ambientale e climatico di un Mondiale spalmato in tutte queste zone del mondo è in totale controtendenza rispetto agli obiettivi verdi della Fifa, sotto accusa da anni per greenwashing ...Previsioni meteo per la prossima settimana Si tratta dell'ennesima follia climatica di questo 2023: di fatto l'Autunno non si è ancora visto ed anzi l'imminente fine settimana avrà un sapore pienament ...