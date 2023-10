La Dresden Philharmonic al Teatro Nuovo Giovanni da Udine venerdì 6 ottobre

Leggi su udine20

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Concerto inaugurale molto atteso quello in programmaaldaquando, alle 20.30, saliranno sul palcoscenico la celebratacon il direttore polacco Krzysztof Urba?sky ela violoncellista austriaca Julia Hagen, giovane e già richiestissima nelle più blasonate sale da concerto del mondo. Laha inaugurato la sua storia gloriosa nel 1870 legando il proprio nome a quello di memorabili musicisti come Johannes Brahms, Pëtr Il’i? ?ajkovskij, Antonín Dvo?ák, Richard Strauss fino a Erich Kleiber, Carl Schuricht e Kurt Masur. Ad accompagnarla nel primo concerto delcartellone musicale troveremo come detto l’acclamato ...