La deputata in Parlamento con le zecche | scatta l' allarme tra gli scranni

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Non è più soltanto un problema relativo ad alcuni quartieri insalubri, o a certi immobili decadenti: è una vera e propria epidemia, un'emergenza di sanità pubblica che ha spinto il governo francese a lanciare una controffensiva. In Francia è“punaises de lit”, ossia le cimici dei letti, insetti che si nutrono di sangue e non si trovano più soltanto nelle camere da letto dei francesi, dove approfittano del sonno e dunque dell'immobilità degli esseri umani per succhiarne il sangue, provocando prurito e irritazioni cutanee, ma ovunque: negli ospedali, nei trasporti pubblici, nei cinema, nelle biblioteche. «Le cimici dei letti proliferano in tutti i luoghi del quotidiano, fanno vivere un calvario a milioni di nostri concittadini e li isolano socialmente. Sono un problema di sanità pubblica e non avete fatto nulla», ha tuonato ieri all'Assemblea nazionale Mathilde ...