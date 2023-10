La corsa al rialzo delle assicurazioni | che finirà

Leggi su panorama

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ci mancava ladell’RC auto per i budget familiari! Anche la macchina è sempre più un lusso. Aumenti mai visti, a due cifre (+27,9%) nell’ultimo anno. A settembre 2023 il premio medio per un veicolo a quattro ruote è stato di 614,39 euro. Vuol dire 130 euro in più rispetto a dodici mesi fa. Gli aumenti a doppia cifra rilevati da Facile.it riguardano tutte le Regioni italiane, nessuna esclusa. In testa alla classifica c’è l’Umbria che ha toccato il +37,9% rispetto a settembre 2022. Seguono il Lazio, che ha segnato un aumento dei premi medi pari al 36%, e la Sardegna (+34,4%). Aldilà degli aumenti, guardando ai valori in assoluto il primato negativo resta alla Campania, dove servono circa 1.062,49 euro per assicurare un’auto, il 73% in più rispetto alla media italiana. La Regione più economica è sempre il Friuli-Venezia Giulia dove bastano 415,92 euro per ...