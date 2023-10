La Catalogna si schiera dalla parte delle donne | prodotti gratuiti per le mestruazioni

Leggi su dilei

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ogni giorno, una donna su quattro affronta il ciclo mestruale. Nonostante ciò, questo fenomeno del tutto naturale è ancora circondato da tabù e pregiudizi, che ostacolano una comprensione piena di come questo processo influisca nell’universo femminile. Uno dei problemi maggiormente trascurati, che colpisce moltein tutto il mondo, riguarda la difficoltà economica nell’accedere asicuri e adeguati. Una situazione fisicamente ed emotivamente difficile, che non può essere ignorata. Per questo motivo, la Spagna è unaprime nazioni che si impegna in modo deciso e significativo per risolvere la cosiddetta “povertà mestruale“. Lo scorso anno, infatti, il governo ha adottato una legge innovativa che promuove la distribuzione gratuita diper l’igiene mestruale in varie istituzioni pubbliche come ...