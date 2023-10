La Casa Bianca prepara il vertice Xi-Biden

Leggi su formiche

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Lasta lavorando come se l’incontro di novembre tra il presidente Joee il leader cinese Xi Jinping, in occasione del summit dell’Apec a San Francisco, fosse già deciso. Ma ancora non ci sono comunicazioni ufficial. Un set di informazioni arrivate in forma riservata ai media americani – vale a dire: fatte uscire appositamente per scandagliare la reazione – ha parlato delle attività organizzative e dei potenziali temi. L’obiettivo dell’incontro sarebbe quello di stabilizzare le relazioni tra le due nazioni più influenti del mondo, dicono i soliti funzionari anonimi dell’amministrazione ai media. La finalizzazione dei piani dovrebbe avvenire dopo la visita del ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, a Washington nelle prossime settimane. Per quanto noto, il presidenteattende con ansia l’incontro ...