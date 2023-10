La Basilica di Sant’Ippolito all’Isola Sacra sarà aperta al pubblico gratuitamente

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Fiumicino – Dopo il progetto di restauro e l’inaugurazione del complesso monumentale di, il sito archeologicoaperto al. Infatti oltre al dipinto sono stati effettuati degli interventi di consolidamento della torre campanaria e di adeguamento dell’impiantistica dell’intero complesso. Per leggere di più sul restauro e sulla storia del monumento clicca qui: https://bityl.co/LYMZpossibile visitarlaa partire da sabato 7 ottobre fino a domenica 10 dicembre dalle 11 alle 14.30. Lasi trova in Via Col Moschin, vicino Via Re di Puglia e per la visita NON è necessaria alcuna prenotazione online. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per ...