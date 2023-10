Krstovic replica a Berardi | Lecce-Sassuolo 1-1

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Pari al Via del Mare, Consigli protagonista fra i neroverdigiocano a viso aperto e alla fine esce un pareggio al Via del Mare. Protagonista assoluto è però Andrea Consigli, che in almeno quattro occasioni evita il gol dei giallorossi, ma anche gli emiliani, a loro volta, si