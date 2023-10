Keith Jefferson morto per tumore fulminante a 53 anni | era il Pudgy Ralph di Tarantino

L' attore statunitense Keith Jefferson , che ha recitato per il regista Quentin Tarantino in 'Django Unchained', 'The Hateful Eight' e 'C'era una ...

Nato il 7 aprile 1970 a Houston,si era diplomato come attore di teatro musicale a San Diego. Aveva ottenuto il suo primo ruolo sul grande schermo in "A proposito di donne" (1995) di ...L'attore statunitense, che ha recitato per il regista Quentin Tarantino in diversi film (come 'Django Unchained', 'The Hateful Eight' e 'C'era una volta. a Hollywood'), è morto giovedì 5 ottobre all'età di ...

