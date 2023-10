Katy Perry lo spot di Dolce e Gabbana a Capri | con Michele Morrone VIDEO

(Di venerdì 6 ottobre 2023)è protagonista della pubblicità del profumo Devotion, di, girato adove compare anche. Sottofondo delloè la canzone ‘O Surdato ‘Nammurato che ci porta nell’atmosfera dell’isola campana, meta di vacanze vip. Lo, girato nell’estate 2022, è diretto da Paolo Sorrentino ed è ambientato anche nel celebre locale Anema e Core. NONPARTENOPEA pic.twitter.com/xGX4c8sTSx — matti? (@matteopesche) October 4, 2023 L’artista statunitense di Santa Barbara ha deciso di prestare il suo volto per questa pubblicità che sembra davvero un cortometraggio per la qualità delle riprese e delle inquadrature. Nel cast delc’è anche il prestante ...

L'attore e la cantante sono stati accusati dal veterano di guerra Carl Westcott di aver approfittato della sua debolezza per acquistare la sua enorme ...

Guai in vista per Katy Perry e Orlando Bloom ? La coppia è stata accusata di aver approfittato della debolezza di un anziano durante l’acquisto della ...

Quattro donne, inclusa una all’epoca 16enne, hanno accusato Russell Brand di stupro , violenza sessuale e psicologica. Violenze che, come svelato da ...

Katy Perry ha deciso di vendere i diritti di tutta la sua discografia e da oggi – ufficialmente – non è più proprietaria dei suoi singoli e dei suoi ...

In Gran Bretagna monta lo scandalo sessuale, che vede coinvolto l'attore comico Russell Brand , ex marito di Katy Perry , che però si difende: "Vita ...

Un anno fa Katy Perry è volata in Italia ed è rimasta qualche giorno a Capri, dove ha girato uno spot di Dolce e Gabbana insieme a Michele Morrone . ...

Sono molti i personaggi famosi che la seguono: l'attrice americana Meghan Markle, moglie del principe Harry d'Inghilterra, il rapper Snoop Dogg, le cantanti Beyoncé e, l'ex first lady ...Il nuovo spot diretto da Paolo Sorrentino per Dolce & Gabbana vede come protagonista l'iconica popstar californianainsieme all'affascinante attore e modello italiano Michele Morrone. Girato sul pittoresco sfondo di Capri nel luglio dello scorso anno , questo straordinario filmato pubblicitario è ...

Katy Perry, Dolce & Gabbana lancia lo spot diretto da Sorrentino Billboard Italia

Katy Perry nello spot Dolce & Gabbana di Paolo Sorrentino. VIDEO Sky Tg24

Alla Toy Fair di New York Hasbro e eOne hanno annunciato che, dopo Katy Perry, anche Orlando Bloom si unirà all'iconico ...Katy Perry nello spot per il profumo di Dolce e Gabbana firmato da Paolo Sorrentino. Qui scopre le bellezze dell'isola e ammalia Michele Morrone ...