Kate prova il rugby in sedia a rotelle a Hull

La principessa del Galles ha partecipato ad un allenamento nbsp; con nbsp; la squadra della Disability Rugby League, vincitrice della Coppa del Mondo a novembre ...Prima di entrare in campo,ha condiviso con un membro della squadra le sue preoccupazioni per le dita, ma ha espresso il desiderio di provare ...

Kate Middleton, Principessa di Galles e moglie dell’erede al trono William, si conferma ancora una volta regina dell’eleganza. Il suo look impeccabile è sempre attento ai dettagli con abiti spesso ...Kate Middleton è tornata in pubblico, questa mattina ha incontrato i profughi ucraini a Bracknell. Per l’occasione non ha rinunciato allo stile e ha anticipato l’inverno con un completo di lana in ...